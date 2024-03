Niederraunau

In der Weltsprache Musik gibt es in Krumbach ein Projekt für Frieden

Daniel Böhm aus Niederraunau führt mit seinen drei Chören, dem Mozartorchester und Solisten Sir Jenkins Werk „The Armed Man: A Mass For Peace“ auch in Krumbach auf.

Von Klemens Funk

Der Mut, mit Unvertrautem in Beziehung zu treten, Gewinn aus internationalem Austausch zu ziehen, die Wertschätzung gegenüber anfangs Fremdem und das Teilen gemeinsamer Werte habe seinen persönlichen und beruflichen Weg bis heute geprägt, sagt Daniel Böhm, Sänger und Chorleiter aus Niederraunau. In seinen musikalischen Konzeptionen wolle er aktuelle gesellschaftliche Bedürfnisse aufgreifen und die Zuhörer nicht nur ästhetisch bedienen, sondern sie intellektuell, akustisch, visuell und emotional anregen. Mit der Weltsprache „Musik“ könne diese Verständigung über Grenzen hinweg und für gemeinsame Anliegen gelingen. Für Frieden, gegenseitige Wertschätzung und gegen den Rückfall in gewalttätige Auseinandersetzung wird darum am Sonntag, 24. März, in der Maria Hilf Kirche in Krumbach „The Armed Man: A Mass For Peace“ aufgeführt, mit dem der Komponist Jenkins 1000 Wochen in den Klassikcharts Englands führte. Wer ist der Mann am Dirigentenpult? Die Redaktion traf Böhm und sprach mit ihm über seinen Werdegang.

Daniel Böhm dirigiert den Augsburger Mozartchor

Auf dem Augsburger Rathausplatz versammelten sich zum Abschluss der ersten Augsburger Chornacht im Juli 30 Chöre zum Gemeinschaftschor, ebenso stimmten die gut 1000 Festgäste mit ein, als Daniel Böhm den Taktstock führte. Bei diesem Auftakt, der die Feierlichkeiten des alljährlichen Friedensfestes eröffnete, erklangen Friedenslieder aus aller Welt.

