Vier Personen werden bei Unfall bei Langenneufnach verletzt

Die Verletzten des Unfalls zwischen Seyfriedsberg und Langenneufnach wurden in Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz waren auch die Feuerwehren Ziemetshausen und Schellenbach-Vesperbild.

Vier Personen wurden bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der Straße zwischen Seyfriedsberg und Langenneufnach laut erster uns vorliegender Informationen mittelschwer bis leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich am späten Mittwochvormittag. Vor Ort im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber. Dieser konnte aber schließlich wieder abfliegen. Die Verletzungen der vier Personen stellten sich, so erste Informationen unserer Redaktion, glücklicherweise als weniger schwer als zunächst befürchtet heraus. Jeweils zwei Personen befanden sich in den beiden beteiligten Pkw. Die Verletzten wurden, so unsere Informationen, in umliegende Krankenhäuser gebracht. Unklar war zuletzt die Unfallursache. Vor Ort im Einsatz waren neben einem Notarzt, vier Rettungstransportwagen auch die Feuerwehren Ziemetshausen und Schellenbach-Vesperbild. Die Strecke musste vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden. (AZ)