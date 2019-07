18.07.2019

TSC-Herren bleiben drin, Damen hoffen

Krumbacher zeigen sich zum Abschluss zufrieden. Frauen verpassen knapp die Meisterschaft

Zu knappen Entscheidungen um den Aufstieg kam es am letzten Spieltag der Erwachsenen-Mannschaften des TSC 2010 Krumbach.

Da der Klassenerhalt in der Bezirksklasse 2 der ersten Herrenmannschaft nur noch theoretisch zu nehmen war, verzichtete Kapitän Sven Haider im letzten Saisonspiel auf seine Routiniers und gab beim Auswärtsspiel in Günzburg den Nachwuchsspielern Martin Harder und Patrick Essl die Chance, sich zu beweisen. Beide schlugen sich gut, waren aber am Ende chancenlos in ihren Einzeln. In den weiteren Begegnungen siegten Sven Haider und Niclas Friess, während sich Rudolf Nasz und Stefan Holdschick geschlagen geben mussten. In den Doppeln sorgten dann Haider/Nasz für einen weiteren Punkt. Die schlussendliche 3:6-Niederlage bedeutet Platz fünf oder sechs in der Endtabelle und damit den sicheren Klassenerhalt in der Bezirksklasse 2.

Noch nicht fest steht, in welcher Liga die beiden Damen Mannschaften des TSC in der nächsten Saison starten werden. Beide belegen am Saisonende Platz zwei in der Kreisklasse 1 bzw. Kreisklasse 2. Die erste Damenmannschaft des TSC konnte die überraschende Niederlage des ungeschlagenen Tabellenführers Illerberg-Thal nicht nutzen. Ein deutlicher Sieg im eigenen Spiel gegen den Tabellenletzten TC Weißenhorn hätte noch den Sprung auf Platz eins ermöglicht. Stattdessen musste das Team um Mannschaftsführerin Anja Rösch lange zittern, bis der knappe 5:4-Sieg feststand.

Trotz einer beruhigenden 4:2-Führung durch Siege von Annika Pöpperl, Patricia Kubasta, Verena Sauter und Nadine Liebhaber nach den Einzeln, mussten die Krumbacherinnen bis zum letzten Punkt in den Doppeln bangen. Schließlich sorgten Tamara Maier/Pöpperl mit 10:8 im Matchtiebreak für den Sieg. Somit belegen sie mit 12:2 Punkten Platz zwei in der Kreisklasse 1. Ein kleines Fünkchen Hoffnung bleibt: Falls ein Verein nicht in die Bezirksklasse 2 aufsteigen will oder seine Mannschaft zurückziehen muss, könnte der TSC im kommenden Jahr doch noch in der höheren Liga starten.

Als größte positive Überraschung der Saison bezeichnet TSC-Trainer Sven Haider aber den zweiten Platz der neugegründeten zweiten Damenmannschaft in der Kreisklasse 2, der ziemlich sicher den Aufstieg in die Kreisklasse 1 bedeutet. Am letzten Spieltag setzten sie sich mit 5:4 gegen den RSV Wullenstetten durch. Die Punkte erzielten dabei Pauline Demmer, Sandra Schuster, Lucia Palermo und Sandra Krigisch im Einzel sowie das Doppel Palermo/Katharina Heisch.

Auch die Herren 40 des TSC sind nach dem letzten Spiel in der Bezirksklasse 2, welches sie mit 8:1 in Heimertingen gewannen (Punkte durch Alois Harder, Thorsten Gschwind, Andre Baumgärtner, Rudolf Nasz, Christian Kaiser, Wolfgang Essl, Gschwind/Kaiser und Baumgärtner/Nasz) punktgleich mit dem Tabellenersten aus Türkheim. Aufgrund des schlechteren Spielverhältnisses sind sie aber nur Zweiter und müssen warten, ob dies für den Aufstieg reicht. (zg)

