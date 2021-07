Rot-Weiß auf Meisterkurs

Krumbacher Männer 40 siegen. Herren 50 halten die Klasse

Für die Tennis-Herren 40 des TC Rot-Weiß Krumbach ist der Titel in der Bezirksklasse 1 zum Greifen nahe. Nach dem jüngsten 7:2-Sieg über den TC Illertissen steht die Mannschaft weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Benjamin Schmid, Martin Knöpfle, Uwe Lübeck, Gerd Konrad und Christoph Ganz sorgten mit ihren Einzelerfolgen dafür, dass die Partie bereits vor den Doppeln entschieden war. Dort punkteten dann noch die Duos Knöpfle/Lübeck und Schmid/Ganz. Zum Showdown treten die Krumbacher nun beim Zweitplatzierten in Wildpoldsried an. Der Titel ist ihnen allerdings nur noch bei einem 2:7 oder einer noch höheren Niederlage zu nehmen.

Grund zum Jubeln haben auch die Herren 50. Mit ihrem 6:3 über den Tabellennachbarn TC Weißenhorn machten sie vorzeitig den Klassenerhalt in der Bezirksklasse 2 perfekt. Das Aufeinandertreffen blieb bis zum Schluss spannend. Nach den Einzeln war die Sache dank der Siege von Markus Steinhart, Thomas Micheler und Thomas Ehrmann (10:7 im Match-Tiebreak) ausgeglichen. Micheler/Harald Specker holten schnell den vierten Punkt, Steinhart/Marcus Härtle sowie Heiko Rogg/Ehrmann mussten allerdings in den Match-Tiebreak. Beide Krumbacher Doppel hatten aber den besseren Ausgang für sich.

Neue Hoffnung auf den Titelgewinn in der Bezirksliga dürfen sich unterdessen die Herren 60 der Rot-Weißen machen. Mit einem furiosen 7:2-Sieg entrissen sie DJK Augsburg-Pfersee Rang zwei. Ernst Oettle, Karl-Heinz Striegel, Klaus Nuscheler und Peter Hiller stellten mit ihren Erfolgen die Weichen auf Sieg. Anschließend gewannen die Krumbacher in den Kombinationen Striegel/Hans-Peter Ziegler, Oettle/Peter Schmid und Nuscheler/Hiller noch alle drei Doppel. Die 60er haben damit die beste Matchpunkt-Bilanz der Liga, obwohl der TV Memmingen sich aktuell noch ungeschlagen auf Platz eins befindet. Das Duell zwischen beiden Spitzenteams steigt am 31. Juli 2021.

Eine schwere Saison neigt sich für die Bezirksklasse-1-Teams der Rot-Weißen Damen und Herren dem Ende zu. Für die Herren war bei Tabellenführer TSV Illertissen abermals mehr möglich, als letztlich auf dem Papier stand. Beim 1:8 erkämpfte Lukas Ziegler in einem starken Einzel den Ehrenpunkt. Thomas Keller und Jonas Tauber mussten Niederlagen in der Zusatzschicht hinnehmen. Bei den verletzungsgeplagten Damen (2:7 gegen den TC Wertingen) zeigten Sabine Walker und Claudia Rösch überzeugende Leistungen und errangen Zwei-Satz-Erfolge. An einem dritten Matchgewinn war Judith Striegel nahe dran. Ihr Einzel ging im Match-Tiebreak 5:10 verloren.

Den zweiten Überraschungssieg in Folge verpasst haben unterdessen die Herren II. Den zweitplatzierten Mindelheimern mussten sie sich 4:5 geschlagen geben. Dennoch ein Achtungserfolg, denn die Krumbacher traten verletzungsbedingt nur mit vier statt sechs Spielern an. Nach zwei souveränen Einzelerfolgen durch Daniel Gulkin und David Gulkin steuerten die Doppel Markus Steinhart/Daniel Gulkin und Jan Kruger/David Gulkin zwei weitere Punkte bei. Bitter: Kruger musste sich im Match-Tiebreak seines Einzels 9:11 geschlagen geben. Ein Sieg hätte das Resultat zugunsten der Krumbacher umgedreht. (AZ)