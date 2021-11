Das Spielglück ist kein Mindelzeller

Männer unterliegen nach Fünf-Satz-Krimi im Schlussdoppel. Frauen siegen klar

In der Bezirksoberliga kommen die Tischtennisspielerinnen des SV Mindelzell immer besser in die Spur. Nach einem holprigen Saisonstart punkteten sie nun zum vierten Mal in Folge. Gegen den TSV 1868 Aichach zeigten die Mindelzeller Frauen eine konzentrierte Vorstellung und holten sich einen ungefährdeten 8:2-Erfolg.

Lediglich Kerstin Hofbaur und Franziska Glink unterlagen der Aichacher Spitzenspielerin Alexandra Miesl im Einzel. Erfreulich aus Sicht des SV war, dass Ersatzspielerin Mesa Kerler – sie spielte für ihre abwesende Cousine Klara Kerler – in beiden Einzeln punktete. Spielführerin Katharina Prösel resümierte: „Wir freuen uns, dass wir den Weg in die Erfolgsspur gefunden haben und hoffen, auch im kommenden Derby gegen Thannhausen III punkten zu können.“

Weniger erfolgreich lief es für die Mindelzeller Männer. Im Bezirksliga-Punktspiel musste die Mannschaft nach dreieinhalb Stunden Spielzeit eine 7:9-Niederlage bei TSG Augsburg-Hochzoll III hinnehmen. Nach dem Doppelerfolg von Schneider/Schneider und dem Sieg von Nico Schneider im Spitzenpaarkreuz gingen die Augsburger 5:2 in Führung. Bis zum 8:5 blieb es bei dieser Differenz. Mindelzell blieb unter anderem deshalb im Spiel, weil Josef Schwarz an Position vier überraschend gegen Stefan Wiedmann gewann. Robin Hemmler siegte nun gegen Thomas Hiltl und Noah Dietmayer schaffte seinen zweiten Einzel-Punkt gegen David Wilkinson – Mindelzell hatte die Gastgeber ins Schlussdoppel gezwungen.

Hier allerdings unterlagen Schneider/Schneider dem Spitzendoppel Paul Marx/Stefan Wiedmann im fünften Satz. Routinier Josef Schwarz sagte anschließend: „Nach großem Kampf und toller Aufholjagd wäre ein Punktgewinn durchaus verdient gewesen.“ (AZ)