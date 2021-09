Eine Kubanerin als Nummer eins

Auch andere Hochkaräter kommen zur TSG Thannhausen

Shelly Machado führt die Tischtennisspielerinnen der TSG Thannhausen in die Spielzeit 2021/22 der Regionalliga. Die 21-jährige kubanische Nationalspielerin ist in ihrer Heimat vielfache Meisterin, sie gewann bereits Medaillen bei internationalen Turnieren.

Klar, dass die Verantwortlichen der TSG mächtig stolz sind auf ihren Glücksgriff. Nach vielen positiven Erfahrungen in den Jahren zuvor hatte sich das jüngste Engagement von Kristina Vramencalieva nach Vereinsangaben „zum Missverständnis“ entwickelt. Allerdings wurde die von der Corona-Pandemie erheblich beeinflusste zurückliegende Spielzeit auch früh abgebrochen.

Hinter Machado, aktuell die Nummer 468 der Tischtennis-Weltrangliste, werden im Normalfall Luna Brüller, Sarah Alzinger und Lisa-Mia Tjarks das Thannhauser Team von Trainer Miklos Szalaba komplettieren. Zum ersten Mal ein Bild vom neuen Team können sich Fans zum Regionalliga-Auftakt an diesem 25. September machen: Ab 15 Uhr gastiert die DJK SB Regensburg in Mittelschwaben.

Anderthalb Schönheitsfehler hat die Sache mit Machado allerdings: Sie wird sich nur für vergleichsweise kurze Zeit in Bayern aufhalten. Bereits in der Regionalliga-Rückrunde muss sich die TSG eine andere Nummer eins suchen. Unklar war bis zuletzt zudem, ob sie bereits zum ersten Spiel ihres Teams vor Ort sein kann.

Auch die erste Herrenmannschaft der TSG Thannhausen um den früheren Zweitligaspieler Florian Kaindl bekommt eine hochkarätige Verstärkung. Mit Miklos Szalaba wechselt ein ehemaliger ungarischer Jugendnationalspieler nach Thannhausen. Der Trainer der TSG-Frauen wird als Spieler der Verbandsliga-Mannschaft an Position drei aufgestellt sein. Allerdings nimmt er nur eine Back-up-Rolle ein; seine Priorität bleibt die Trainerposition.

Mit Jürgen Schwarz kommt zudem ein Eigengewächs und der langjährige Jugendleiter der TSG nach Hause. Er war viele Jahre in der ersten Herrenmannschaft aktiv, ehe sein beruflicher Weg nach München führte. Da Schwarz seinen Lebensmittelpunkt jetzt deutlich näher an Thannhausen gefunden hat, konnte sein Weg nur zurück zur TSG führen, der er immer verbunden war.

Lina Wirth, Anna Schindele und Romy Steffen wechseln unterdessen im Damenbereich nach Thannhausen. Die drei Jugendspielerinnen gehören in ihren Altersklassen jeweils zur bayerischen Spitze. Lina Wirth wird als Nummer eins die TSG-Frauen II in der Oberliga anführen und ist erster Ersatz in der Regionalliga. Anna Schindele und Romy Steffen sind noch jünger und gelten als große Talente. Sie werden an höhere Aufgaben herangeführt. (AZ)