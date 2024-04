Fußball

Der TSV Ziemetshausen startet optimistisch ins Kreispokal-Finale

Er ist die offensive Lebensversicherung des TSV Ziemetshausen: Tarik Music (am Ball, hier gegen den Wiesenbacher Thomas Gornig).

Plus Gegen den TSV Maihingen fehlen dem Kreisligisten am Maifeiertag zwar einige Stützen, aber die Offensive um Top-Torjäger Tarek Music ist aktuell gut in Form.

Von Uli Anhofer

Keinen freien Tag der Arbeit haben die Fußballspieler des TSV Ziemetshausen am Mittwoch. An diesem Maifeiertag steht nämlich das Finale des Totopokals im Fußball-Kreis Donau auf dem Plan. Die Begegnung zwischen dem TSV Ziemetshausen und dem FC Maihingen wird um 16 Uhr auf dem Sportplatz in Schwenningen (Landkreis Dillingen) angepfiffen.

Schon zweimal war der TSV Ziemetshausen Finalist

Der TSV Ziemetshausen stand vor rund 20 Jahren schon zweimal im Finale um den Kreispokal. Damals wurde der Wettbewerb noch nach einem anderen Modus ausgetragen. Beide Male war der Finalgegner der SC Bubesheim. Einmal gewann der TSV und einmal behielt der SCB die Oberhand.

