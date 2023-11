Fußball

07:21 Uhr

Ziemetshausen sorgt in der Fußball-Kreisliga weiter für Furore

Neun Spiele in Folge konnte Ziemetshausen (blaues Trikot) nun in der Kreisliga gewinnen.

Plus Im Mittelschwaben-Derby lassen die Kicker vom TSV Ziemetshausen der Spielvereinigung Krumbach keine Chance. Erneut kommt es zu einem Torfestival.

Von Oliver Wolff

Die Vorzeichen vor dem Mittelschwaben-Derby in der Fußball-Kreisliga West waren bereits vor Anpfiff klar: Der TSV Ziemetshausen empfing am Sonntagnachmittag die Spielvereinigung aus Krumbach mit breiter Brust: Die Ziemetshauser fuhren zuletzt acht Siege in Folge ein und erkämpften sich eine hervorragende Ausgangslage in der Tabelle. Aufsteiger Krumbach jedoch konnte zuletzt drei Spiele hintereinander nicht mehr gewinnen. Am Sonntag setzte sich der Trend fort.

Der Ziemetshauser Torjäger Tarik Music ist schon seit Wochen in bestechender Form und zeigte auch am Sonntag, 14. Spieltag, bei unbeständigen und teils stürmischen Wetterbedingungen seinen Torinstinkt. In der 24. Minute markierte Music nach Vorlage von Nicolai Miller sein bereits 15. Saisontor. Music wurde von Miller steil geschickt und war auf und davon. Überlegt schob er den Ball am herauseilenden Krumbacher Schlussmann Dominik Schacherl vorbei in die Maschen.

