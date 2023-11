Fußball

vor 16 Min.

Hält die Ziemetshauser Siegesserie in der Kreisliga an?

Plus Seit beim TSV Ziemetshausen Siegfried Kolb auf der Trainerbank sitzt, haben die Zusamtaler alle Partien gewonnen. Die anstehenden Kreisligapartien im Überblick.

Von Uli Anhofer Artikel anhören Shape

Zum Abschluss der Vorrunde in der Fußball-Kreisliga West stehen drei Landkreisduelle an. Am Samstag empfängt der SC Bubesheim den FC Ichenhausen und die SpVgg Wiesenbach den VfR Jettingen II. Sonntags spielt der TSV Ziemetshausen gegen die SpVgg Krumbach.

Aufsteiger Krumbach steht damit vor einer schweren Aufgabe. Denn seit beim TSV Siegfried Kolb auf der Trainerbank sitzt, haben die Zusamtaler alle Partien gewonnen. Achtmal gingen die Ziemetshauser seit dem Trainerwechsel an den Start und achtmal verließ die Mannschaft um Tobias Hillenbrand, Tarik Music und Co. den Platz als Sieger. Diese beeindruckende Serie spülte den TSV bis auf Platz drei nach oben. „Unsere Abwehr steht sehr stabil und vorne sind wir immer für mindestens ein Tor gut“, bringt Trainer Kolb den Erfolg auf einen Nenner. Der Coach bezeichnet die gute Defensivarbeit als Fundament für den anhaltenden Lauf seiner Mannschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen