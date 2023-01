Niederraunau gegen Eichenau: Landesliga-Klassiker in Krumbach

Die Niederraunauer Handballer empfangen am Samstag den SV Eichenau im Krumbacher Schulzentrum. Die Niederlage gegen München ist aufgearbeitet.

Eine Woche nach dem eher suboptimalen Rückrundenauftakt der Handballer des TSV Niederraunau geht es nun gegen den langjährigen Wegbegleiter in der Landesliga Süd, den Eichenauer SV. Anpfiff im Krumbacher Schulzentrum ist am Samstag wie gewohnt um 19:30 Uhr.

Bis zum Halbzeitstand von 16:17 lief am vergangenen Wochenende im Auswärtsspiel beim HT München II noch weitestgehend alles nach Plan. Doch konnten die Raunauer Jungs in der zweiten Halbzeit nicht den Turnaround schaffen und verloren dann am Ende deutlich mit 38:29. Der Schock über die eigentlich ungewohnt desolate Leistung im zweiten Spielabschnitt war den Niederraunauer Spielern nach dem Schlusspfiff ins Gesicht geschrieben.

Mit Selbstvertrauen an die Kammel

Nun wurden die Ursachen für die Niederlage unter der Trainingswoche aufgearbeitet und analysiert. Mindestens genauso akribisch bereitete danach der Niederraunauer Trainer Johannes Rosenberger seine Jungs auf die kommende Aufgabe gegen den Eichenauer SV vor.

Der Tabellen-Vierte reist nämlich mit einer mächtigen Portion Selbstvertrauen an die Kammel. Aus den vergangenen vier Spielen konnte die Mannschaft um Urgestein und Kapitän Claudio Riemschneider stolze drei Siege verbuchen. Nur gegen den Tabellenführer, den TSV Simbach, musste sie eine knappe 29:32 Niederlage hinnehmen.

Das Liga-Hinspiel im Eichenauer „Budrio-Tempel“ gestaltete sich über zwei Drittel der Spielzeit sehr ausgeglichen. Nur gegen Ende der Partie verloren die Niederraunauer Handballer den Anschluss. Beim Endstand von 34:30 war dann auch klar, dass das Zusammenspiel zwischen Abwehr und Torwart einer der entscheidenden Faktoren für die Niederlage war.

Genau an dieser Stelle setzten Spieler und Übungsleiter unter der Woche im Training an, um für das Wettkampfwochenende, aus einer kompakten, defensiven Aufstellung heraus, den Grundstein für einen erfolgreichen Heimspiel-Samstag zu legen.

Die Raunauer Jungs freuen sich auf viele Zuschauer im Schulzentrum, wie es in einer Pressemitteilung des Vereins heißt. Mit der „hervorragenden Unterstützung“ ihrer zahlreichen und treuen Fans wollen sie das Jahr 2023 mit einem Sieg im ersten Heimspiel erfolgreich beginnen. (AZ)