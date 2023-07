Luftgewehr

Ein Geschwisterpaar aus Balzhausen schießt bei bayerischer Meisterschaft

Plus Katrin und Sebastian Mair haben in ihrem Sport schon große Erfolge erzielt. Die ältere Schwester tritt heuer schon zum siebten Mal bei Landesmeisterschaften an.

Zurzeit laufen noch bis 9. Juli in München die bayerischen Meisterschaften der Sportschützen. Zu den aussichtsreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem Gau Krumbach gehört ein Geschwisterpaar aus Balzhausen. Katrin Mair tritt mit dem Luftgewehr und dem Kleinkalibergewehr an, ihr Bruder Sebastian Mair schießt Luftpistole. Beide erlebten die Wettkämpfe des Schützenvereins Balzhausen schon seit ihrer Kindheit über ihren Vater mit und beide begannen im Alter von zwölf Jahren mit dem Schießen.

Aufstieg von der Schwabenliga in die Bayernliga

Katrin Mair ist 20 Jahre alt, studiert Sonderpädagogik in Würzburg und spielt neben dem Schießen noch im Musikverein. Als Schützin ist sie mittlerweile Teil der Mannschaft von Altschützen Oberndorf, die in diesem Jahr den Aufstieg von der Schwabenliga in die Bayernliga geschafft hat. Dies wertet sie auch als einen ihrer größten sportlichen Erfolge. Mit dem Kleinkalibergewehr ist sie Teil des Bezirkskaders. Das war sie bis vor ihrem Studium auch mit dem Luftgewehr, und zwar sechs Jahre lang. Aber jetzt ist das wegen der veränderten Wohnsituation durch das Studium nicht mehr möglich. So trainiert sie nur gelegentlich, dafür aber in einem Training so viel und effektiv wie möglich. In diesem Jahr tritt sie schon zum siebten Mal bei den bayerischen Meisterschaften an. Ihre größten Erfolge erreichte sie dabei im vergangenen Jahr. Damals belegte sie mit dem Kleinkalibergewehr in der Disziplin 50 m im Einzel Platz fünf, sowie einen zweiten und einen dritten Platz in verschiedenen Kleinkaliber-Mannschaftswertungen. Ein Spezialtraining zur Vorbereitung auf den diesjährigen Start macht sie nicht, aber sie achtet darauf, dass die Abläufe sitzen und der Schuss wie eine Routine ablaufen kann. Ihr Ziel für dieses Jahr ist, die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft, die im August stattfindet, zu erreichen. Schön wäre es für sie außerdem, wenn sie ihre Leistungen vom letzten Jahr toppen könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

