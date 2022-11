Am Samstag öffnet das Hallenbad in Thannhausen

Plus Für die am Samstag beginnende Hallenbadsaison hat Thannhausen sogar einen Krumbacher Bademeister eingestellt. Wie die Öffnungszeiten gestaltet werden.

Eine gute Nachricht für alle Wasserratten: Das Thannhauser Hallenbad öffnet am Samstag, 5. November, wieder. Wie Bürgermeister Alois Held im Gespräch mit der Redaktion verriet, erwäge er selber sogar am ersten Öffnungstag zum Schwimmen zu gehen.