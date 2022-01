Aufmerksamer Zeuge: In Thannhausen kann Polizei Unfallflüchtigen ermitteln

Bei einem Unfall in der Schreieggstraße in Thannhausen flieht der Verursacher. Ein aufmerksamer Zeuge bringt die Polizei auf die richtige Spur.

Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Freitag, gegen 16.15 Uhr in der Schreieggstraße in Thannhausen. Ein zunächst unbekannter Pkw-Fahrer streifte laut Bericht der Polizei im Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug. Hierbei wurde dieses am Außenspiegel beschädigt. Im Anschluss setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Fahrzeug beschädigt: Polizei erwischt Unfallflüchtigen in Thannhausen

Ein aufmerksamer Zeuge, der zufällig hinter dem Unfallverursacher fuhr, habe, so berichtet die Polizei weiter, habe den Unfall beobachten können und sich das Kennzeichen des Flüchtigen notieren. Schließlich konnte der Zeuge auch den Fahrzeughalter des beschädigten Pkw ausfindig machen. Dieser meldete sich dann bei der Polizei in Krumbach. Bereits am Abend konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Ein Strafverfahren gegen den Mann wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 500 Euro. (AZ)