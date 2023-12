Der kleine Janni aus Thannhausen sucht dringend Stammzellenspender

Janni aus Thannhausen ist an Blutkrebs erkrankt, eine Stammzellenspende ist für ihn überlebenswichtig. Wie man sich registrieren lassen kann.

Janni aus Thannhausen sucht einen passenden Knochenmarkspender. Dafür wurde eine Online-Aktion gestartet. Jeder gesunde Mensch im Alter zwischen 17 und 55 Jahren kann sich unkompliziert von zu Hause aus registrieren lassen. Das teilt das Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg via Pressemeldung mit.

Janni ist ein sehr aktiver, fröhlicher und mutiger Junge, der Lego baut und alles über Dinosaurier weiß. Der Fünfjährige liebt Ninjas und interessiert sich für alle gefährlichen Tiere. Leider kann er all das im Moment nicht genießen, denn Janni ist zum zweiten Mal an Blutkrebs erkrankt und eine Stammzellspende ist seine einzige Überlebenschance. Wenige Tage vor seinem fünften Geburtstag hat er die schlimme Diagnose erhalten.

So kann man sich für eine Stammzellenspende registrieren

So kann er aktuell auch nicht ins DRW-Kinderhaus Löwenzahn gehen, das er normalerweise besucht. Um Janni und anderen Patientinnen und Patienten zu helfen, haben seine Familie zusammen mit Freunden und dem Elternbeirat des Kinderhauses bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) eine Online-Aktion gestartet. Sie bitten um zahlreiche Mithilfe.

Die Registrierung ist unkompliziert und von zu Hause aus möglich. Angesprochen sind gesunde Menschen im Alter zwischen 17 und 55 Jahren. 17-Jährige dürfen zwar noch keine Stammzellen spenden, werden aber ab dem 18. Geburtstag automatisch in unserer Datei aktiviert und bei der Suche nach Spendern berücksichtigt. Unter www.dkms.de/janni kann ein Registrierungsset angefordert werden, das per Post zugeschickt wird. Mit den beigefügten Wattestäbchen nimmt man selbst einen Abstrich an der Wangenschleimhaut vor und schickt die Stäbchen samt unterschriebener Einwilligungserklärung an die DKMS zurück. Dort werden die relevanten Gewebemerkmale im Labor ausgewertet und anschließend pseudonymisiert für den weltweiten Spendersuchlauf zur Verfügung gestellt. „Jede Spende gibt Hoffnung und schenkt Janni eine Zukunft. Bitte lasst euch registrieren – für Janni und andere Betroffene. Wir danken euch von Herzen", sagt Jannis Mama.

Janni aus Thannhausen leidet an Leukämie: Ein Wettlauf gegen die Zeit

Alle zwölf Minuten erhält in Deutschland ein Mensch die niederschmetternde Diagnose Blutkrebs, weltweit alle 27 Sekunden. Blutkrebs ist nach wie vor die häufigste Ursache für krebsbedingte Todesfälle bei Kindern. Viele Patientinnen und Patienten können ohne eine lebensrettende Stammzellspende nicht überleben. Leider wird in der eigenen Familie nur in rund 30 Prozent aller Fälle ein passender Spender gefunden. Deshalb muss in einem Wettlauf gegen die Zeit weltweit nach einem „Match“ gesucht werden. Je schneller dieses gefunden wird, desto größer sind die Überlebenschancen. „Daher ist es sehr wichtig, schnell möglichst viele Menschen zu informieren“, sagt Verena Nittmann, die zuständige Gesamtleiterin für Schulen und frühpädagogische Dienste im Dominikus-Ringeisen-Werk. „Auf der Webseite des Dominikus-Ringeisen-Werks haben wir daher auch Bilder und Informationen bereitgestellt, mit denen man beispielsweise auf seinem persönlichen Whats-App-Status oder seinen Social-Media-Profilen auf die Aktion aufmerksam machen kann“, so Nittmann. (AZ)

Lesen Sie dazu auch