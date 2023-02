Der Sportfischereiverein Thannhausen ist 50

Bei einer Feier zum Jubiläum wurde Gründungsmitglied Willi Ott zum Ehrenmitglied ernannt. Aber nicht nur er wurde ausgezeichnet.

Zur Feier des 50-jährigen Jubiläums hatte der Sportfischereiverein Thannhausen eingeladen. Vorsitzender Andreas Jungbauer freute sich über die zahlreichen Mitglieder, Bürgermeister Alois Held, dessen Stellvertreter Gerd Olbrich, Vereinsreferent Marcus Tschanter und als weitere Gäste Vertreter der Fischereivereine Krumbach, Münsterhausen und Mittlere Mindel sowie der Fischereigenossenschaft Untere Mindel. Als Abgesandter des Fischereiverbandes Schwaben konnte Leonhard Müller begrüßt werden.

Nach einem Rückblick auf 50 Jahre Vereinsgeschichte durch den Vorsitzenden Andreas Jungbauer überbrachten Bürgermeister Alois Held und Leonhard Müller die Grußworte. Beide zogen zum 50-jährigen Vereinsjubiläum eine positive Bilanz – sei es sowohl als fester Bestandteil im Vereinsleben der Stadt Thannhausen mit Beteiligung an Veranstaltungen und Kinderferienprogramm als auch in der Mitgliedschaft der Fischereiverbände, Teilnahme am Artenschutz und intensiver Jugendarbeit.

Vorsitzender spricht in Festrede über Leidenschaft für Fischerei

Die Festrede des Vorsitzenden hatte für 50 Jahre Vereinsleben als Basis die Leidenschaft und den Idealismus zur Fischerei und der Natur als Inhalt. Diese Eigenschaften haben sich bei vielen Petrijüngern bereits in früher Kindheit geprägt und waren Ansporn und Begleiter, den Verein zu gründen, bis heute fortzuführen und die Vereinsjugend auf die Herausforderungen der Zukunft, wie Klimawandel, Zunahme der Prädatoren und Umwelteinflüsse, vorzubereiten.

Bei den anschließenden Ehrungen wurde das noch einzige Gründungsmitglied, Willi Ott, per Urkunde zum Ehrenmitglied ernannt. Ebenso geehrt wurden die beiden Vorsitzenden des SFV, Andreas Jungbauer und Jörg Redl für 44 Jahre aktive Tätigkeit in der Vorstandschaft des SFV Thannhausen. Die Ehrung mit der "Silbernen Ehrennadel" des bayerischen Fischereiverbandes nahm Herr Leonhard Müller als Beauftragter des Verbandes vor. Als Würdigung seiner Arbeit im SFV Thannhausen erhielt der Vorsitzende Andreas Jungbauer einen Geschenkkorb überreicht. (AZ)