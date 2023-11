Der Thannhauser Markus Deni wird mit dem Meisterpreis ausgezeichnet.

Seine Leistungen werden bei einer Feier mit rund 1200 Gästen im Kongresszentrum Augsburg gewürdigt. Deni arbeitet als Bauleiter bei der Kammeltaler Firma Hillenbrand.

Der 25-jährige Moritz Deni aus Thannhausen wurde kürzlich bei der Meisterfeier der Handwerkskammer Schwaben vor 1200 Gästen im Kongresszentrum Augsburg als Jahrgangsbester im Maurer- und Betonbauer-Handwerk von Handwerkskammer-Präsident Hans-Peter Rauch und Hauptgeschäftsführer Ulrich Wagner ausgezeichnet. Neben dem Meisterbrief wurde ihm dabei auch der Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung überreicht. Insgesamt haben dieses Jahr 625 Handwerkerinnen und Handwerker vor der Handwerkskammer Schwaben die Meisterprüfung absolviert. 15 verschiedene Gewerke, darunter das Maurer- und Betonbauer-Handwerk waren darin vertreten.

„Sie haben sich mit großem Fleiß, Disziplin und Leidenschaft dafür eingesetzt, so weit zu kommen. Das erfüllt mich mit Stolz und Freude, denn so viele Meisterinnen und Meister sind auch ein echtes Statement für das schwäbische Handwerk“, betonte HWK-Präsident Rauch in seiner Laudatio.

Der HWK-Präsident hebt die Bedeutung des Handwerks hervor

Und er hob auch die Bedeutung des Handwerks mit seinen hochqualifizierten Fachkräften hervor, indem er sagte: „Politik und Gesellschaft sollten zu schätzen wissen, was wir an ihnen haben. Sie übernehmen Verantwortung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – ob nun Auszubildender oder Gesellin. Sie gründen ihren eigenen Betrieb oder übernehmen einen bestehenden Betrieb. Sie halten das Land am Laufen und sind Vorbild für viele Menschen.“

Moritz Deni machte im Jahr 2017 das Abitur, absolvierte dann eine auf zweieinhalb Jahre verkürzte Ausbildung als Maurer und legte die Gesellenprüfung als Innungsbester ab. Von 2020 bis 2022 war er als Bauleiter tätig und besuchte dann für 16 Monate den Meisterkurs der HWK Schwaben.

Sein im Meisterkurs erworbenes Fachwissen setzt er jetzt als Bauleiter ein bei der Firma Hillenbrand Bauunternehmen GmbH, einem mittelständischen, regionalen Bauunternehmen mit über 25 Maurern in Kammeltal. Seine Kernkompetenzen sind Rohbau, schlüsselfertiges Bauen und Sanierungen. (AZ)