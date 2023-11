In Thannhausen heißt es wieder: "Gewinnen und Gutes tun"

Der Thannhauser Rotary-Club startet wieder seine beliebte Adventskalender-Aktion. Ein Teil des Erlöses kommt auch der Kartei der Not zugute.

Gewinnen und Gutes tun: Unter diesem Motto brachte der Rotary-Club Schwäbischer Barockwinkel Thannhausen im Jahr 2015 seine Adventskalender Aktion für den guten Zweck auf den Weg. Heuer gibt es, wie der Organisator Peter Vohle ankündigt, 2200 Adventskalender. Die immer größere Nachfrage, so Peter Vohle, "hat uns Mut gemacht, sodass wir 200 Kalender mehr drucken konnten."

Die gesamten Erlöse aus dem Verkauf der Adventskalender fließt auch in diesem Jahr dem Kinderschutzbund Thannhausen, dem Kinderhospiz in Bad Grönenbach und der Kartei der Not, dem Hilfswerk der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen, zu.

Peter Vohle aus Thannhausen organisiert seit 2015 die Rotary-Adventskalender-Aktion. Foto: Sammlung Vohle

"Ein großes Dankeschön gilt wieder den Sponsoren, die Preise und Gutscheine im Wert von über 7000 Euro zur Verfügung gestellt haben", erklärt Peter Vohle. Alle Sponsoren und Spender seien auf der Rückseite des Adventskalenders namentlich genannt.

Es gibt auch einen Goldbarren zu gewinnen

Zu gewinnen gibt es diesmal unter anderem einen Goldbarren, eine zweitägige Reise in das Hotel Ibis Styles in Bad Reichenhall, Silbermünzen, ein Cabrio-Wochenende, Waren und Verzehrgutscheine, Eintrittskarten des FC Augsburg und vieles mehr.

Das Titelbild des Adventskalenders hat einen besonderen Bezug zur Region Mittelschwaben. Es zeigt ein Gemälde des bekannten Krumbacher Künstlers Otto Schorer (1917 bis 2006). Im Zentrum laufen Kinder von Haus zu Haus, klopfen an die Türen und erbitten Süßigkeiten (Klopferstag). Otto Schorer ist vielen Menschen in Mittelschwaben als "Heimatmaler" in besonderer Erinnerung geblieben.

Jeder nummerierte Kalender kostet fünf Euro. Die Kalender sind ab Donnerstag, 9. November in der Lesehexe, im Lottogeschäft Weiss, in der Raiffeisenbank (alle in Thannhausen), der Eierfärberei Beham in Ursberg sowie in Krumbach bei Profi-Bra und im Modegeschäft Wiedemann erhältlich.

Wo die Gewinn-Nummern veröffentlicht werden

Vom 1. Bis 24. Dezember werden die täglich unter Aufsicht einer Notarin gezogenen Gewinnnummern in den Mittelschwäbischen Nachrichten, sowie im Internet unter www.schwaebischer-barockwinkel-thannhausen.rotary.de und im Thannhauser Blatt Die Woche bekannt gegeben.

Die Ausgabe der Preise an die Gewinner erfolgt in diesem Jahr im Stadtcafé Thannhausen in der Christoph-von-Schmid-Straße 4. An den Samstagen 9., 16., 23., und 30. Dezember. Im Januar 2024 am Freitag, 5. und Samstag, 6. Januar, jeweils in der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr. (AZ/pb)