Unbekannte verwüsten Moschee in Thannhausen

Farbschmierereien und einen Diebstahl begingen Unbekannte am Samstag in einer Moschee in Thannhausen. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen sucht die Polizei für eine Straftat in der Moschee in Thannhausen. Laut ihres Berichtes drangen ein oder mehrere Unbekannte am Samstag zwischen 13.30 Uhr und 21.50 Uhr in die Moschee in der Kegelstraße ein und verwüstete den dortigen Aufenthaltsraum, sodass ein Sachschaden von rund 200 Euro entstand. Des Weiteren wurde aus einer Spendenkasse Bargeld entwendet. Die ersten Ermittlungen vor Ort übernahm eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Mindelheim. Nun jedoch ermittelt ein Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen weiter. Mögliche Hinweise von Zeugen zum Tatzeitraum nimmt die Polizei unter Telefon 08282/9050 entgegen. (AZ)

