Vorfahrt missachtet: 11.000 Euro Schaden nach Unfall in Thannhausen

Weil eine Seniorin einem anderen Fahrzeug in Thannhausen die Vorfahrt genommen hat, krachte es an einer Einmündung. Die Polizei schildert den Unfallhergang.

Einen Unfall aus Thannhausen meldet die Polizei. Ein 84-jährige Pkw-Fahrerin wollte am Dienstag gegen 16.25 Uhr von der Bürgermeister-Raab-Straße in die Edelstetter Straße in Thannhausen einbiegen. Dabei missachtete die Frau die Vorfahrt eines anderen Fahrzeuges, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Pkw der Unfallverursacherin musste anschließend abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro. (AZ)