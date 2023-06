Wie kann Erziehung in unserer heutigen Gesellschaft gelingen?

Plus Bernhard Suttner von der ÖDP ist zu Gast in Thannhausen und diskutiert bei einer Veranstaltung des Kreisverbands über die Kinderbetreuung.

Das Thema beschäftigt offensichtlich viele, denn der Saal in Thannhausens historischem Rathaus war trotz Biergartenwetters gut gefüllt. Zum Vortrag von Bernhard Suttner eingeladen hatte kürzlich der ÖDP-Kreisverband Günzburg, der mit dem Kreisvorsitzenden Ronald Anich und der Kandidatin für den Landtag Miriam Albrecht sowie den Kandidaten Franz Jäckle und Samuel Fischer vertreten war.

Der Niederbayer Bernhard Suttner aus Windberg, Träger des Bundesverdienstkreuzes und fast 20 Jahre Landesvorsitzender der bayerischen ÖDP, hat Politikwissenschaft, Pädagogik und Christliche Gesellschaftswissenschaften studiert, war viele Jahre in der Jugend- und Erwachsenenbildung tätig und widmete sich quasi hauptberuflich und abwechselnd mit seiner Frau mehrere Jahre der Erziehung seiner beiden Kinder und eines Pflegekindes. Ihn beschäftigt das Thema nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch.