Zwei Fahrzeuge stoßen auf Thannhauser Parkplatz zusammen

Bei einem Unfall auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes entsteht ein Schaden von rund 6000 Euro.

Am Samstagmittag kam es in Thannhausen auf einem Parkplatz eines dortigen Verbrauchermarktes zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizei wollte eine 59-jährige Frau mit ihrem Pkw rückwärts aus einer Parkbucht ausparken. Zur gleichen Zeit wollte eine 55-Jährige mit ihrem Pkw einparken. Beide Unfallbeteiligte nahmen einander nicht wahr und es kam zum Zusammenstoß, schreibt die Polizei weiter in ihrem Bericht. An den Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.