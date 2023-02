Auto überschlägt sich: Gab es einen Defekt am Fahrzeug?

Überschlagen hat sich das Auto einer jungen Frau am Samstagnachmittag auf der B16 bei Unterbleichen. Die junge Fahrerin gibt einen ungewöhnlichen Grund für den Unfall an.

Am frühen Samstagnachmittag war eine 19-jährige Autofahrerin auf der B16 von Krumbach in Richtung Unterbleichen unterwegs. Das Fahrzeug geriet plötzlich ins Schlingern und kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich der Pkw und kam im angrenzenden Grünstreifen am Ende auf den Rädern zum Stehen. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Das Auto wurde hinterher abgeschleppt. Die Fahrerin selbst gab gegenüber der Polizei an, dass das Fahrzeug plötzlich nach links gezogen hatte, weshalb sie gegengelenkt habe. Der Schaden wird auf rund 3500 Euro geschätzt. (AZ)