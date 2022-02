2500 Euro Schaden bei Unfall auf der B300

61-jährige Fahrerin fährt mit ihrem Pkw einem anderen Fahrzeug von hinten auf.

Am Freitagnachmittag kam es an der Auffahrt zur B300 im Bereich von Ursberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Pkw Fahrer musste bei der Einfahrt verkehrsbedingt anhalten. Eine 61-jährige Fahrerin erkannte dies laut Polizei zu spät und fuhr dem haltenden Fahrzeug hinten auf. Durch den Unfall wurde niemand verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. (AZ)