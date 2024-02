Bei Unfall in Ursberg entsteht ein Schaden von rund 4000 Euro

Im Bereich einer Kreuzung in Ursberg stoßen zwei Fahrzeuge zusammen. Der Fahrer eines Kleintransporters hatte laut Polizei die Vorfahrt missachtet.

Ein 24-jähriger Fahrer eines Kleintransporters wollte am Montag gegen 10.15 Uhr in Ursberg vom Mühlsteig kommend in die Prämonstratenser-Straße einbiegen. Hierbei missachtete er laut Polizei die Vorfahrt einer Pkw-Fahrerin, die trotz einer Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern konnte. Es entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. (AZ)