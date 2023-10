Beim Überholen kracht es auf der B300

Bei einem Unfall auf der B 300 bei Ursberg werden zwei Fahrzeuge demoliert. Der Schaden beträgt rund 3500 Euro.

Eine 20-jährige Fahrzeuglenkerin befuhr am Freitag, um 13.45 Uhr die B 300 auf Höhe Ursberg in Fahrtrichtung Krumbach und setzte zum Überholen eines vor ihr befindlichen Lieferwagens und Traktors an. Ein 46-jähriger Pkw-Lenker befand sich zu diesem Zeitpunkt hinter der 20-jährigen Fahrzeuglenkerin und hatte laut Polizei ebenso einen Überholvorgang eingeleitet. Hierdurch kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge und zu einem Gesamtschaden von rund 3500 Euro. (AZ)