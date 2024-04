Jugendlicher verletzt sich bei Unfall mit Leichtkraftrad

Beim Abbiegen eines Leichtkraftrades kam es am Montagabend in Ursberg zu einem Verkehrunfall. Wie es zu dem Unfall kam und wer dabei verletzt wurde.

Am Montagabend ist es gegen 18 Uhr im Talweg in Ursberg auf Höhe der Einmündung Gassenweg zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von knapp 250 Euro gekommen Laut Polizei war zur Unfallzeit eine 53-jährige Autofahrerin auf dem Talweg in Richtung Hauptstraße unterwegs. Ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer fuhr mit seiner 15-jährigen Sozia auf dem Talweg und wollte nach links in den Gassenweg einbiegen. Der Leichtkraftradfahrer achtete laut Polizei dabei nicht auf den entgegenkommenden, vorrangberechtigten Verkehr und stieß trotz des Bremsversuches mit dem Pkw der 53-Jährigen zusammen. Durch den Zusammenstoß stürzten beide Kradfahrer, wobei sich der 17-Jährige nur leichte Verletzungen zuzog. Weitere Personen wurden nicht verletzt, so die Polizei. (AZ)