Ursberg/Krumbach

vor 18 Min.

Warum man seine Bildschirmzeit regeln sollte, egal in welchem Alter

Plus Die Digitalisierung: Segen und Fluch zugleich. Während sie bei vielen Abläufen unterstützt, wird dafür unsere Gesundheit vernachlässigt. Das ließe sich aber ändern.

Von Lena Hilbert

Es scheint gar unmöglich, weg vom Bildschirm zu kommen. Mehr als neun Stunden verbringen Deutsche im Schnitt sitzend, meist vor einem Monitor. Wer nicht schon in der Arbeit auf ein Gerät angewiesen ist, der greift in seiner Freizeit darauf zurück. Trotz des großen Spaßfaktors garantiert das stundenlange Sitzen vor dem Bildschirm vor allem eins: gesundheitliche Probleme. Zwei heimische Experten erklären, welche Möglichkeiten es gegen die Beschwerden gibt. Und ein stellvertretender Schulleiter klärt auf, wie es um die Digitalisierung in der Schule steht.

Nicht nur in privaten Haushalte sind die digitalen Medien wie Handy, iPad und Laptop vorgedrungen. Auch in den Schulen kommt man heutzutage kaum mehr ohne die Geräte aus. Bereits ein Blick in die Klassenzimmer des Ringeisen-Gymnasiums Ursberg verrät, wie digitalisiert die Schule ist. Laut dem stellvertretenden Schulleiter Patrick Scheel ist mittlerweile jeder Raum mit einem Beamer und einer Dokumentenkamera ausgestattet, die Lehrinhalte an die Wand projizieren – die Zeiten des Tageslichtprojektors sind vorbei. Jede Lehrkraft besäße ein Dienstgerät, um die Dokumentenkamera nutzen zu können. Inwiefern die Geräte zum Einsatz kommen, hänge jedoch stark von der Lehrkraft und dem Fach ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen