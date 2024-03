Ursberg

18:00 Uhr

Mittelschule Thannhausen: So geht es mit der geplanten Sanierung weiter

Plus Der Ursberger Gemeinderat debattiert die Kosten der geplanten Thannhauser Mittelschulsanierung. Welche Argumente laut Alois Held gegen einen Neubau sprechen.

Von Heinrich Lindenmayr

Neun Prozent der Schülerinnen und Schüler, die an der Mittelschule Thannhausen unterrichtet werden, stammen aus der Gemeinde Ursberg. Beteiligen muss sich Ursberg an den Kosten der grundlegenden Sanierung der Schule, die im Herbst 2025 beginnen soll. Der Vorsitzende des Schulverbands und Thannhausens Bürgermeister Alois Held informierte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats die Ursberger Räte über den Sachstand.

Sanierung statt Abriss: Bürgermeister Alois Held erklärt Pläne für Thannhauser Schule

Zweck der Sanierung sei es, führt Held aus, neben der Instandsetzung auch eine bessere Nutzbarkeit des Schulgebäudes zu realisieren. Das soll erreicht werden durch den Einbau eines Aufzugs, die Veränderung der Grundrisse, eine Eintiefung der Aula im Erdgeschoss, einen zentralen Lichtschacht sowie die Installation einer Lüftungsanlage. Ganz einfach sei die Sanierung nicht, weil das in den Jahren 1974 bis 1977 erbaute Gebäude mit seinen Halbgeschossen etwas verschachtelt angelegt worden sei.

