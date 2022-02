Wattenweiler

Der Organist in Wattenweiler ist gerade mal 13 Jahre alt

Mit 13 Jahren ist Leon Dempf bereits Organist in der Wattenweiler Pfarrkirche. Gerne bringt er mit der 146 Jahre älteren Kirchenorgel, erbaut von dem Günzburger Anselm Roschmann, Musik in das Kircheninnere.

Plus Leon Dempf ist einer der jüngsten Organisten Schwabens. Wie es dazu kam und wovon der 13-Jährige aus Wattenweiler träumt.

Von Dieter Jehle

Er ist gerade einmal 13 Jahre alt, geht in die achte Klasse des Simpert-Kraemer-Gymnasiums in Krumbach, schwimmt gerne und tritt auch mal kräftig in die Pedale seines Fahrrads. Doch daneben geht Leon Dempf aus Wattenweiler noch einer anderen Leidenschaft nach. Er ist Organist der Pfarrkirche „St. Peter und Paul“ in Wattenweiler. Ohne Zweifel gehört er damit zu den jüngsten Organisten im schwäbischen Raum.

