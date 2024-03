Monate nach Gerüst-Diebstahl bei Polizei Anzeige erstattet

Wer kann sich noch erinnern? Die Krumbacher Polizei ermittelt, nachdem nun ein Diebstahl eines fahrbaren Gerüsts in Winterrieden nach Monaten angezeigt wurde.

In der Zeit von Mittwoch, 29. November vergangenen Jahres, bis Mittwoch, 6. Januar 2024 ist ein fahrbares Gerüst in Winterrieden entwendet worden. Der Eigentümer des Gerüstes hat laut Polizeibericht erst jetzt bei der Polizeiinspektion Krumbach Anzeige erstattet. Das neuwertige Gerüst befand sich zur Tatzeit in der Festhalle und war dort mit einer Kette gegen Diebstahl gesichert. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, sollen sich bei der Krumbacher Polizei unter der Telefonnummer 08282/905-111 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden. (AZ)