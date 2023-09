Beim Donautal-Radelspaß gibt es ein wahres Programmfeuerwerk

Das umfangreiche ehrenamtliche Engagement macht in Ziemetshausen vieles möglich. Diese Höhepunkte gibt es am Samstag/Sonntag, 16./17. September.

Die Vorfreude bei vielen Radlerinnen und Radlern ist groß. Bis zum Start des Donautal-Radelspaß am Samstag/Sonntag, 16./17. September in Ziemetshausen sind es nur noch wenige Tage. Der Radelspaß, das ist natürlich Genuss auf dem Rad, aber zugleich weit mehr als. Von regionalen kulinarischen Spezialitäten bis hin zu Musik und Mitmachaktionen wird in Ziemetshausen selbst und entlang der drei Radstrecken ein buntes Programm geboten. Möglich macht dies unter anderem das große ehrenamtliche Engagement vieler Menschen in zahlreichen Vereinen und Organisationen.

Drei Radstrecken werden beim Donautal-Radelspaß angeboten (wir berichteten). Dreh- und Angelpunkt ist das Zentrum von Ziemetshausen, wo unter anderem ein großes Bühnenprogramm stattfinden wird. Hier die Abfolge mit zahlreichen Beteiligten in einem Kurzabriss: Sonntag, 17. September, 9.45 Uhr: Auftritt der Radelspaßband Fizz, 10 Uhr: Grußworte, unter anderem von Landrat Hans Reichhart und Bürgermeister Ralph Wetzel, 10.20 Uhr: Fahrradsegnung mit Pfarrer Bernhard Endres, 10.35 Uhr: AOK-Aufwärmprogramm für Radlerinnen und Radler. 10.45 Uhr: Start in die Promirunde und weiterer Auftritt von Fizz. 11.10 Uhr: Schlager aus den vergangenen Jahrzehnten mit der Ziemetshauser Chorgemeinschaft Wäckerlechor, 11.40 Uhr: Blasmusik mit der Musikvereinigung Ziemetshausen, 12.35 Uhr: Auftritt von preisgekrönten Kunstradfahrern und -fahrerinnen aus Bad Schussenried.

Weiter geht es um 13 Uhr mit einem erneuten Auftritt von Fizz, 13.20 Uhr: Volkstänze mit dem Volkstanzkreis Dinkelscherben, 13.40 Uhr: Auftritt des KInderchors der Sing- und Musikschule Ziemetshausen, 14 Uhr: Vorstellung der DKMS-Typisierungsaktion durch Brigitte Lehenberger, 14.05 Uhr: Tanz, Bauchtanz, Zumba mit Christiane Miller, 14.25 Uhr: Erneut spielt die Band Fizz, 14.55 Uhr: Tanzeinlage "It's Showtime" des Tanzzentrums Majsai (SV Edelstetten), 15.05 Uhr: Auftritt von Fizz, 15.30 Uhr: Erneut zeigen die Bad Schussenrieder Kunstradler (Rad- und Motorsportverein) ihr Können, 15.50 Uhr: Vorstellung der Wackelwippen durch den TSV Ziemetshausen, 16.10 Uhr: weiterer Auftritt von Fizz: 16.30 Uhr: Kindertanz mit Thorsten Engel, 16.50 Uhr: nochmals ein Auftritt von Fizz, 17.25 Uhr: Tanzeinlage "Generation Blue Face" mit der Showtanzgruppe Victory. Zum Finale gibt es dann um 17.40 Uhr eine Gesprächsrunde des Bayerischen Rundfunks zum Radelspaß in Ziemetshausen und einen Ausblick auf den nächsten Donautal-Radelspaß.

Donautal-Radelspaß: Geplant ist in Ziemetshausen auch ein großer Gesundheitsmarkt

Im Rahmen der Zentralveranstaltung mit "kulinarischer Meile" in Ziemetshausen gibt es am Sonntag auch den Gesundheitsmarkt Schwäbisches Donautal. Dabei präsentieren sich zahlreiche Aussteller, unter anderem der ADFC Augsburg und der Heimatverein Ziemetshausen. Unter anderem sind Tipps für Rad- und Wandertouren, Ernährungstipps und Gewinnspiele geplant. Bei der Zentralveranstaltung und insbesondere beim Gesundheitsmarkt spielt die DKMS-Typisierungsaktion eine wesentliche Rolle.

DKMS steht für Deutsche Knochenmarkspenderdatei. Die DKMS hat ihren Sitz in Tübingen. Sie setzt sich ein für die Registrierung von Stammzellspendern, mit dem Ziel, auf der ganzen Welt Blutkrebspatienten mit einer Stammzelltransplantation eine Genesung zu ermöglichen. Die Typisierungsaktion der DKMS in Ziemetshausen läuft an beiden Radelspaß-Tagen: Am Samstag von 15 bis 21 Uhr im Rahmen der Umsonst-und-draußen-Party (ab 15 Uhr Auftritt von Fizz, ab 16.30 Uhr Ziemetshauser Dorfmusik, ab 19 Uhr Feierdeifi) und am Radelspaß-Sonntag von 10 Uhr bis 18 Uhr. In diesen Zeiten besteht vor Ort die Möglichkeit zur Aufnahme bei der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) mit einem Wangenabstrich, "also absolut schmerzfrei". Die Aufnahme ist darüber hinaus online unter www.dkms.de/ziemethausen möglich. Interessierte zwischen 17 und 55 Jahren haben die Möglichkeit, sich typisieren zu lassen. Auch Geldspenden sind willkommen.

Es gibt beim Donautal-Radelspaß auch ein Gewinnspiel für Gruppen

Drei Runden sind am Sonntag, 17. September, möglich: 48 Kilometer von Ziemetshausen über Langenneufnach nach Markt Wald und über Aichen wieder zurück nach Ziemetshausen. Oder 43 Kilometer von Ziemetshausen über Dinkelscherben, Münsterhausen und Ursberg wieder zurück zum Ausgangspunkt. Die AOK-Familienrunden/Energie-Schwaben-Naturrallye zwischen Ziemetshausen und Uttenhofen ist elf Kilometer lang. Entlang der Strecken präsentieren sich am Sonntag (Strecken von 10 bis 18 Uhr für Radler gesperrt) 28 Aussteller mit einem bunten Programm. Unter anderem gibt es Alpakas zu bestaunen, eine Station ist die Wallfahrtskirche Maria Vesperbild, ferner wird der Turm bei Markt Wald, der an den Astronomen Christoph Scheiner erinnert, angesteuert. Der Eintritt zu allen Radelspaß-Aktionen ist frei. Weitere detaillierte, aktuelle Infos zu allen Angeboten und Aktionen, auch zum Gruppenwettbewerb, gibt es auf der Radelspaß-Onlineseite des Veranstalters Donautal Aktiv.