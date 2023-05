Die Arbeiten an der Ziemetshauser Kita gehen zügig voran

Plus Die Aufträge für den Neubau der Kindertagesstätte in Ziemetshausen sind vergeben. Die Marktgemeinde ist zum Stichtag schuldenfrei.

Die Tagesordnung der jüngsten öffentlichen Marktgemeinderatssitzung konnte relativ schnell abgearbeitet werden. Markantester Punkt war das erfreuliche Rechnungsergebnis für den Haushalt von 2022. Die wichtigsten Zahlen hieraus: als Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt konnten 920.231 Euro umgebucht werden. Die Zuführung zur allgemeinen Rücklage beträgt 5.031.668 Euro. Der allgemeinen Rücklage wird zur Deckung des Vermögenshaushaltes 2023 ein Betrag in Höhe von 2.372.302 Euro entnommen, der Restbetrag von 2.659.366 Euro verbleibt für spätere Investitionen in der allgemeinen Rücklage. Die Verschuldung des Marktes Ziemetshausen zum Jahresende 2022 steht auf Null (Vorjahr 145.597 Euro), entsprechend beträgt auch die Pro-Kopf-Verschuldung 0 Euro. Der Marktgemeinderat nahm das Rechnungsergebnis 2022 zustimmend zur Kenntnis.