Ziemetshausen

vor 56 Min.

Doch kein Reha-Zentrum: Wird aus Schloss Seyfriedsberg ein Kloster?

Plus Geheimnisvolle Wendungen ums Schloss Seyfriedsberg: Laut dem Bischof von Stuttgart wird doch ein russisch-orthodoxes Kloster einziehen. Was an den Gerüchten dran ist.

Von Oliver Wolff

Zuletzt ist es still geworden um das Schloss Seyfriedsberg. Das südlich von Maria Vesperbild in Ziemetshausen idyllisch gelegene fürstliche Anwesen soll verkauft werden. Die aktuellen Eigentümer wollen öffentlich nicht in Erscheinung treten und äußern sich dazu weiterhin nicht. Übrig bleiben Gerüchte, die in und um Ziemetshausen seit vielen Monaten die Runde machen. Und es gibt eine neue, merkwürdige Mitteilung des Bischofs von Stuttgart vom „Klosters des heiligen Hiob“, das zur russisch-orthodoxen Kirche in Deutschland gehört.

Millionen-Deal um Burn-Out-Gesundheitszentrum geplatzt?

Wie berichtet, steht seit längerer Zeit zur Debatte, dass das Schloss Seyfriedsberg und umliegende Gebäude zu einem großen Gesundheitszentrum umgebaut und erweitert werden sollen. Auch eine Kooperation mit dem Universitätsklinikum Augsburg könnte denkbar sein. Nach Informationen unserer Redaktion handelte es sich bis zuletzt um ein großes deutsches Unternehmen, das in Ziemetshausen eine Art Rehazentrum für Burn-out- und Herz-Kreislauf-Patientinnen und -Patienten schaffen wollte. Doch glaubt man Gerüchten, könnte der Millionen-Deal geplatzt sein. Das Projekt, das der börsennotierte deutsche Finanzdienstleistungskonzern auch auf einer seiner Homepages mit einem Symbolfoto des Herrschinger Kurparkschlösschens ankündigte, wurde offline genommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen