Ermittlungen zum Wohnhausbrand eingestellt: Haben Kinder gezündelt?

Plus Im Juni 2022 brannte in Ziemetshausen ein Haus ab. War es Brandstiftung durch Kinder? Nun äußert sich auf Nachfrage die Staatsanwaltschaft.

Im Zuge unserer Berichterstattung zur Brandlegung in einem Waldkindergarten in Ziemetshausen vor eineinhalb Wochen sind im Ortsgespräch Vandalismus-Fälle in der jüngeren Vergangenheit zur Sprache gekommen. Wie berichtet, appelliert Bürgermeister Ralf Wetzel an die Vernunft, fremdes Eigentum nicht zu zerstören oder gar anzuzünden. Unsere Redaktion hat nun auf eine Anfrage an die Staatsanwaltschaft Memmingen zu einem Großbrand aus dem Jahr 2022 eine Antwort erhalten. Gab es damals eine Brandstiftung?

150.000 Euro Schaden: Das Wohnhaus in Ziemetshausen ist bereits abgerissen

Wie berichtet, geriet im Juni 2022 an einem Freitagnachmittag am Mittelburgweg in Ziemetshausen ein seit längerer Zeit leer stehendes Wohnhaus in Brand. Eine Anwohnerin bemerkte die Flammen und wählte den Notruf. Den Feuerwehrkräften gelang es, den Brand zügig löschen. Der Schaden belief sich dennoch auf etwa 150.000 Euro. Es wurde niemand verletzt. Das Haus ist mittlerweile abgerissen, die polizeilichen Ermittlungen sind eingestellt. Nach dem Brand kursierten Gerüchte, zündelnde Kinder hätten den Brand ausgelöst. Die Staatsanwaltschaft Memmingen konnte das vergangene Woche auf Nachfrage nicht bestätigen. Für weitere Details mussten erst alte Akten gesichtet werden.

