Ziemetshausen

vor 2 Min.

Wenn lauter Krach heilig ist: Bischof Meier eröffnet Rätschenzeit

Plus Am Karfreitag dürfen die Ministranten vor jeder Haustür mit ihren Rätschen Radau machen. Bischof Meier gibt ihnen dafür in Ziemetshausen seinen Segen.

Sonderlich schön ist dieser Klang nicht. Das Rätschenkonzert kann eher als laut, gar unangenehm beschrieben werden. Nach christlicher Tradition soll es das auch sein - ein knatternder Lärm in den Ohren. Ohrenbetäubend sind die rund 70 Kinder und Jugendlichen allemal, als sie am Montag das Start-Getöse für die diesjährigen Rätschaktionen geben. Gemeinsam mit Bischof Bertram Meier drehen die Ministranten in Ziemetshausen eifrig an der weltweit größten Rätsche.

Es ist die Eröffnungsfeier für die diözesane Rätschaktion. Bischof Meier hält im lila Messgewand den Gottesdienst, die Kirche ist fast ausschließlich voller junger Leute. Denn diesen Tag lassen sich viele der Ministrantinnen und Ministranten nicht entgehen. Etwa 70 sind gekommen, alle haben eine Rätsche dabei. Im Gottesdienst wendet sich der Bischof direkt an die Mädchen und Jungs: "Frage an euch: Warum gibt es eigentlich die Rätsche?"

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen