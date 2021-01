Dennoch Ausflüge unternehmen? Keine wirklich gute Idee!

Denn ein paar hundert oder tausend Mitmenschen kommen bei schönem Wetter auf den gleichen Gedanken. Alois Knoller bleibt deswegen zu Hause.

Natürlich übt die Aussicht auf ein paar Sonnenstrahlen auf Bewohner in den notorisch diesigen Gebieten um Donau und Lech einen unheimlich starken Reiz aus. Gerade eine Autostunde trennt uns vom Paradies am Alpenrand. Wir sind auch gar nicht festgelegt auf ein bestimmtes Ziel. Hauptsache, der Himmel ist blau und Sonne weckt die Lebensgeister. Da muss man doch zum Rebell gegen Söder & Co. werden!

Keine wirklich gute Idee, denn ein paar hundert oder tausend Mitmenschen kommen bei der entsprechenden Wetterlage auf denselben Gedanken. Egal, wohin ich fahre: In sonnigen Gefilden werde ich nicht allein sein. Sondern im Pulk der Ausflügler. Wo aber viele Menschen sich wenig Raum teilen, stehen sie zwangsläufig enger zusammen. Das Virus kichert sich einen angesichts der fetten Beute.

Nicht ängstlich, sondern vernünftig

Ich bin kein ängstlicher Mensch, aber ein vernünftiges Wesen. Solange das Risiko einer Infektion in Bayern immer noch so hoch ist, werde ich tunlichst vermeiden, was eine Ansteckung wahrscheinlich macht. Schon im eigenen Interesse. Spazieren gehen darf ich zu Hause auch, vielleicht nicht im strahlenden Sonnenschein, aber doch in der frischen Luft und mit der nötigen Bewegung als Ausgleich für die Hockerei im Homeoffice.

Hand aufs Herz: Ist die Aussicht auf ewige Staus und nervige Parkplatzsuche wirklich so prickelnd? Früher oder später wird auch die Blase drücken und Erleichterung verlangen. Aber die Toiletten sind ebenso versperrt wie das rettende Gasthaus. Bleibt nur der Gang in die Büsche. Und das tun alle. Überhaupt: Ist nicht das Schönste an einem Ausflug die gastliche Einkehr? Bewegung in der Natur macht durstig und hungrig. Doch der Lockdown ist eisern. Stehimbiss an der Autotür? Kann recht kühl werden, wenn die Sonne versinkt.

Lesen Sie auch den Pro-Kommentar von Doris Wegner

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen