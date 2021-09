Premiere

11.09.2021

Zum Saisonauftakt am Staatstheater übernehmen Frauen den Rachejob

Wenn Blicke töten konnten: Katja Sieder (links) und Ute Fiedler in "Die Antwort auf alles".

Plus Mit "Die Antwort auf alles" des US-Dramatikers Neil LaBute startete das Staatstheater Augsburg in der Brechtbühne in die Saison - eine spannende Uraufführung.

Von Richard Mayr

Eine größere Menschenmenge vor dem Theater, Gedränge im Eingangsbereich, auch ein bisschen Verzögerung, bis alle sitzen. Endlich, seufzt man in der Augsburger Brechtbühne, wenn das Staatstheater Augsburg seine neue Spielzeit beginnt. Endlich, so lautet auch sinnigerweise das Spielzeitmotto des Hauses. Endlich Schluss mit den Corona-Beschränkungen? Nur halb. Das Staatstheater darf die Säle zwar wieder voll nutzen, aber nur bei einem 3G-Nachweis – und innen herrscht Maskenpflicht.

