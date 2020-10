vor 39 Min.

Staatstheater Augsburg: Krasse Abenteuerreise mit Orfeo

Plus Der Intendant legt selbst die Hand an Glucks Oper an. Das ist hochintelligent, geistig anregend, aber auch nicht vollkommen unproblematisch.

Von Rüdiger Heinze

So eine weltberühmte Künstler-Schar ist uns im Martini-Park noch nicht begegnet! Jonathan Meese, der kunstdiktatorische deutsche Maler salutiert mal wieder stramm (hat er womöglich auch den rechten Arm erhoben?); Marina Abramovic, die Performerin, die neulich die Maria Callads in München mimte, wirft sich in Opern-Posen – und auch der Dürer Albrecht schaut als Jesus verkleidet herein. Vor einem Großen, der nach ihm kam, wirft er sich schier auf den Boden: Caravaggio.

Ja und mittendrin agiert ein Sänger, der Tod und Teufel bezwingen konnte, der also übermenschlich schön sang: Orpheus, beziehungsweise Orfeo. Mit ihm hebt das Publikum in Christoph Willibald Glucks Oper „Orfeo ed Euridice“ zu einer krassen Abenteuerreise an, bei der es von Vorteil ist, schwindelfrei zu sein. Denn es geht von einer römischen Gemälde-Sonderausstellung im Fluge in die Unterwelt, im Fluge durch ein bonbonbuntes Elysium, um dann am Ende, wenn Orfeo seine Euridice wieder lebend in den Armen hält, in einem norm-modernen Wohnzimmer zu landen – alles per spektakulärer VR-Brille zu erleben. Wir tauchen in bewegte, dreidimensionale Welten ein, die zwar nicht wirklich schön, aber doch über die Maßen faszinierend sind. Träume, künstliche Realitäten, Wahn, Gaukelei.

Das Staatstheater Augsburg inszeniert die Gluck-Oper „Orfeo ed Euridice“. Bild: Jan-Pieter Fuhr

Intendant Bücker inszeniert die Oper selbst

Staatstheater-Intendant André Bücker hat die Gluck-Oper als Chefsache inszeniert – und die ganze Kiste ist fraglos neu, überraschend, abwechslungsreich und vor allem hochintelligent erzählt. Da kommt kein Theaterfreund daran vorbei. Das ist geistig höchst anregend.

Freilich: Vollkommen unproblematisch ist dieser Opernspielzeit-Auftakt auch wieder nicht. Hart stoßen sich die Dinge – trotz und wegen Corona-Abstand – im Raum; groß ist die Spannweite der Darstellungsformen zwischen angestrebten musikalischen Originalklang und allerneuester VR-Bildtechnik; groß ist wahrlich die Informationsdichte, die aufs Publikum einstürmt. Das will alles erst mal szenisch und musikalisch hübsch sortiert sein.

Zu erleben ist eben verdammt viel, viel mehr als drei gute Sängerinnen (Natalya Boeva als Orfeo, Jihyun Cecilia Lee als Euridice, Olena Sloia als Amor) und ein (mitunter übersteuert) verstärktes Philharmoniker-Orchester mit Gastmusikern unter Wolfgang Katschner. Großer Applaus. Verdient.

