Staatstheater Augsburg

Selbst in der Zelle wird getanzt

Plus Das Augsburger Ballett glänzt mit zwei Uraufführungen. Es geht um Enge, auch um Corona, aber vor allem um das Tanzen an sich mit all seinen Möglichkeiten.

Von Richard Mayr

Erst fangen die Scheinwerfer an zu tanzen, knapp über dem Boden, um dann den Tänzerinnen und Tänzern den Platz zu geben. Die stürmen fast auf die Bühne, füllen mit ein paar ausladenden Bewegungen den Raum und schreien gemeinsam laut und lang. Ein früher Schockmoment, später noch einmal wiederholt in Patrick Delacroix's neuer Choreografie "bel inconnu". Woraufhin ein Reigen an Duetten einsetzt, die sich wie eine unendliche, eine einzige Bewegung immer weiter fortsetzen, einmal in Schwung gekommen. Denn Bewegung, so scheint es Delacroix sagen zu wollen, ist etwas, das allein schnell ins Leere läuft, während zwei gar nicht mehr aufhören können, sich neu zu befeuern.

