Rosen: Neun Tipps für die Königin der Blumen

Wer wissen will, welche der 30.000 Sorten im Garten blüht, sollte sich's merken. Denn das Etikett muss weg. Sonst wächst es in den Stamm, durchtrennt die Nährstoffversorgung und die Rose stirbt ab. Also besser schon beim Kauf auf eine Janet oder Juliet setzen als auf die Archiduchesse Elizabeth d'Autriche.

Rosen stehen auf Quarzsand, denn er versorgt sie mit Eisen. Am besten schon beim Einpflanzen und später in kleinen Mengen in die Erde einhacken. Rostige Nägel haben denselben Effekt, also ab damit unter die Rosen statt in den Schrottcontainer.