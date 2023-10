Meinung

Eine Partei der Vernunft – klingt ja nicht schlecht, aber was hieße das eigentlich?

Plus Mit Sahra Wagenknecht und ihrer Bewegung kommt ein großes Wort in die Politik. Vernunft: Das klingt nach einem Gegenkonzept zur Ideologie. Eigentlich.

Von Wolfgang Schütz Artikel anhören Shape

Ist es nun endlich so weit? Kann das, was doch so lange schon fehlt, nun endlich Einzug halten in die deutsche Politik, da sich mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht ein Verein, aus dem eine Partei werden soll, dafür im Titel schon als zuständig erklärt hat? "BSW - für Vernunft und Gerechtigkeit."

Vernunft also! Die Gerechtigkeit, die sich dazugesellt, ist da im Vergleich schon ziemlich abgegriffen, traditionell von SPD und Linken, aber wohl als letzte Referenz zur ursprünglichen Herkunft von Wagenknecht und Konsorten aufgeführt. Zur Vernunft! Klingt doch gut, klingt doch notwendig. Aber was heißt das eigentlich?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

