Eierlikör

28.03.2024

Oma-Getränk? Von wegen: So gelingt der perfekte Eierlikör

Plus Das Oma-Image hat der Eierlikör längst hinter sich gelassen, er ist zum Trend geworden. Mittlerweile gibt es ihn in vielen Geschmacksrichtungen – und sogar ohne Ei.

Von Felicia Straßer

Was haben Oma und Udo Lindenberg gemeinsam? Der Eierlikör ist fester Bestandteil ihrer Speisekammer. Während Oma aber, so zumindest die klischeehafte Vorstellung, sich und den Rest der Verwandtschaft mit Eierlikör versorgt, hat Lindenberg noch einen anderen Verwendungszweck dafür gefunden: als Farbe für seine Gemälde, die sogenannten Likörellen. Eierlikör, verrückte Sache also, und mittlerweile wieder Trend-Getränk. Wobei Eierlikör nicht mehr einfach nur Eierlikör ist. Es gibt alle möglichen Geschmacksrichtungen: Kokos, Mocca, Waldmeister, Haselnuss, Schoko – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Und junge Menschen trinken Eierlikör nicht nur, sie stellen ihn auch selbst her. So wie Nicole Höfling. Ihr gehört die "Eierlikör Manufaktur Allgäu" in Kempten. "Bei Männern ist der Whiskey-Eierlikör sehr beliebt", sagt die 27-Jährige. Auch sie tobt sich mit unterschiedlichen Eierlikör-Geschmacksrichtungen aus: mit Orangen-Schnaps, passend für den Sommer oder mit Zimt als Wintergetränk. Außerdem macht sie Eierlikör mit und ohne Sahne. "Ohne Sahne ist der Eierlikör dünnflüssiger, mit Sahne dickflüssiger", sagt sie. Hinter den Kreationen stecke viel Arbeit, doch die habe sich gelohnt: Viele Menschen seien neugierig auf die verschiedenen Geschmacksrichtungen. Höfling bietet in ihrem kleinen Laden an, ihre Ware erst einmal zu testen. Denn aus der Erfahrung weiß sie: "Wenn die Leute probieren können, werden sie ausgefallen. Ansonsten entscheiden sie sich eher für den klassischen Eierlikör."

