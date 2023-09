Helene Fischer in München 2023: Die wichtigsten Infos zu den Konzerten

Nach ihrem Mega-Konzert an der Messe kehrt Helene Fischer diese Woche für fünf Konzerte zurück nach München. Die wichtigsten Infos zu Tickets, Terminen und Anfahrt.

Im vergangenen Sommer trat Helene Fischer vor 130.000 Menschen an der Messe München auf. In diesem Jahr fallen die Konzerte der Schlagersängerin in der bayerischen Landeshauptstadt zwar deutlich kleiner aus, doch dafür gibt es gleich mehrere Shows. Unter dem Motto "LIVE 2023" tritt Helene Fischer gleich fünfmal in der Münchner Olympiahalle auf und präsentiert eine Show in Kooperation mit dem Cirque du Soleil. Hier gibt es alle Infos zu den Konzerten diese Woche.

Helene Fischer in München 2023: Termine der Konzerte und Einlass

Helene Fischer macht während ihrer "LIVE 2023"-Tour fünfmal halt in München. Die Konzerte beginnen um 20 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Das sind die Termine in der Olympiahalle im Überblick:

Dienstag, 26. September 2023

Mittwoch, 27. September 2023

Freitag, 29. September 2023

Samstag, 30. September 2023

Sonntag, 1. Oktober 2023

Die Shows von Helene Fischer dauern in der Regeln etwa drei Stunden und sind zweigeteilt. Nach anderthalb Stunden folgt eine halbstündige Pause, anschließend geht das Konzert inklusive Zugabe meist eine Stunde lang weiter.

Tickets für Helene Fischer in München 2023

Tickets sind noch für alle Termine erhältlich – teilweise sind jedoch nur noch einzelne Plätze verfügbar. Die Ticketpreise starten derzeit je nach Termin bei 90 beziehungsweise 100 Euro, die teuersten Eintrittskarten direkt vor der Bühne kosten bei Eventim 280 Euro. Die Anzahl der Tickets pro Kunde ist auf sechs pro Termin beschränkt.

Tickets gibt es zum Beispiel bei diesen Anbietern:

Vorband bei Helene Fischer 2023 in der Olympiahalle

Eine Vorband gibt es bei den Konzerten von Helene Fischer nicht. Sie hat aber Künstlerinnen und Künstler des Cirque du Soleil an ihrer Seite.

Setlist von Helene Fischer in München

Wie genau die Setlist von Helene Fischer bei ihren Konzerten in der Olympiahalle aussehen wird, ist noch unklar. Im Rahmen der "Rausch-Tour" spielte die Sängerin laut dem Portal setlist.fm diese Songs in folgender Reihenfolge:

Intro Null auf 100 Genau dieses Gefühl Fehlerfrei Herzbeben Mit keinem Andern Volle Kraft voraus Wunden Ich will immer wieder... dieses Fieber spür'n Nur mit Dir Rausch Vamos a marte Wenn alles durchdreht Die Erste deiner Art Never Enough (Pasek and Paul Cover ) Hand in Hand Hundert Prozent / Und morgen früh küss ich Dich wach / Mitten im Paradies / Die Hölle morgen früh / Von hier bis unendlich / Mit dem Wind Regenbogenfarben Luftballon Wann wachen wir auf Phänomen Atemlos durch die Nacht Liebe ist ein Tanz Flieger Unser Tag Achterbahn Blitz Alles von mir

Helene Fischer 2023 in München: Anfahrt zur Olympiahalle

Wer zu den Konzerten von Helene Fischer mit dem Auto anreisen und direkt am Olympiapark parken möchte, muss schnell sein, denn die Parkplätze sind bei großen Veranstaltungen meist schnell belegt. Alternativ können Besucherinnen und Besucher Parkplätze in der Nähe des Olympiaparks oder Park-and-ride-Möglichkeiten rund um München nutzen.

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, hat die Wahl zwischen U-Bahn, S-Bahn, Tram und Bus. Diese Linien halten in der Nähe des Olympiaparks:

U-Bahn: Linie U3 Richtung Moosach ( Haltestelle : " Olympiazentrum ")

Linie U3 Richtung ( : " ") S-Bahn: Linie S1 Richtung Ostbahnhof, ab Moosach mit U-Bahnlinie U3 oder U8 ( Haltestelle : " Olympiazentrum ")

Linie S1 Richtung Ostbahnhof, ab mit U-Bahnlinie U3 oder U8 ( : " ") S-Bahn: Linie S8 Richtung Herrsching , ab Marienplatz mit U-Bahnlinie U3 ( Haltestelle : " Olympiazentrum ")

Linie S8 Richtung , ab mit U-Bahnlinie U3 ( : " ") Tram: Linien 20 und 21 ( Haltestelle : " Olympiapark West")

Linien 20 und 21 ( : " West") Tram: Linie 27 ( Haltestelle : "Petuelring")

Linie 27 ( : "Petuelring") Stadtbus: Linie 144 ( Haltestellen : "Spiridon-Louis-Ring", "Olympiasee", "Olympiaberg")

Linie 144 ( : "Spiridon-Louis-Ring", "Olympiasee", "Olympiaberg") Stadtbus: Linie 173 ( Haltestellen : " Olympiazentrum ", "Olympia-Eissportzentrum", "Petuelring")

Linie 173 ( : " ", "Olympia-Eissportzentrum", "Petuelring") Stadtbus: Linien 177 und 178 ( Haltestelle : "Petuelring")

"Helene Fischer – Live 2023": Alle Termine der Tour

Helene Fischer tritt im Rahmen ihrer "Live 2023"-Tour neben München in fünf weiteren Städten auf – auch in Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Das sind alle Termine im Überblick: