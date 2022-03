Roth unterstützt Pop-Solidaritätsveranstaltung

Kein Konzert - aber eine musikalische Friedenskundgebung mit prominenter Besetzung ist für kommenden Sonntag in Berlin geplant. Kulturstaatsministerin Roth unterstützt sie "aus ganzem Herzen".

Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat ihre Unterstützung für eine vor dem Brandenburger Tor in Berlin geplante Solidaritätsveranstaltung der Pop-Szene aus der Ukraine, Russland und Deutschland angekündigt.

" Kultur für den Frieden - und gegen die Aggression des Putin-Regimes, Solidarität mit der Ukraine, aber auch mit den vielen Menschen in Russland, gerade aus Kunst, Kultur und Medien, die den Mut haben, sich gegen den Krieg zu wenden und für den Frieden einzutreten - all diese Ziele unterstütze ich aus ganzem Herzen", schrieb die Grünen-Politikerin in einem der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Brief an die Veranstalter.

Unter dem Motto "Sound of Peace" ist für Sonntag (20.3.) eine musikalische Friedenskundgebung vorgesehen, die aber kein Konzert werden soll. Die Veranstalter haben bisher Bands und Künstlerinnen und Künstler wie Silbermond, Gentleman, Revolverheld, Michael Patrick Kelly oder Zoe Wees als Teilnehmer angekündigt. Weitere Zusagen werden den Angaben zufolge erwartet.

"Der kulturelle Raum ist der Raum, in dem wir uns als Menschen treffen und neue Formen des Zusammenlebens suchen", schrieb Roth. "Für Boykotte, Rassismus und Diskriminierung ist dort kein Platz."

