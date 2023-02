Kunst

Ein Kunstwerk hinter den Gittern der JVA Kaisheim

Es geht um Raum und Zeit im Mosaik von Felix Weinold und Lab Binaer im Gefängnis in Kaisheim.

Plus Felix Weinold und Lab Binaer haben im Gefängnis in Kaisheim eine Arbeit geschaffen, die Raum und Zeit festhält, aber für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist.

Von Richard Mayr Artikel anhören Shape

Normalerweise sind Kunstwerke, die für öffentliche Bauvorhaben geschaffen werden, auch öffentlich zugängliche Arbeiten. Sei es als Skulptur oder Installation vor dem Gebäude, sei es als Blickfang im Inneren – meistens dann gleich im Empfangsbereich. Ganz anders in diesem Fall. Eine große Empfangshalle gibt es im Gefängnis in Kaisheim nicht. Ein schmaler Gang, ein Körperscanner, ein verglaster Empfang, dahinter zwei Justizbeamte, welche die Ausweise genau kontrollieren. Besucht werden hier Gefangene – und nicht die Kunst am Bau. Das ist eine Ausnahme, die der Gefängnisleiter Peter Landauer macht, um dem Kunstwerk wenigstens ein bisschen Öffentlichkeit zu verschaffen.

