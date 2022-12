Opernpremiere

vor 20 Min.

Wenn die "Reise nach Reims" auf den Tennisplatz führt

Plus Rossinis "Il viaggio a Reims" ist ein Meisterstück, doch viel zu selten gespielt. Für das Staatstheater Augsburg hat Stefania Bonfadelli das Stück nun neu inszeniert. Das Ergebnis ist durchwachsen.

Von Stefan Dosch Artikel anhören Shape

Von heute aus gesehen mutet es geradezu unheimlich an, dass Goachino Rossini und sein Librettist Luigi Balocchi die Protagonisten ihrer 1825 (!) uraufgeführten Oper "Il viaggio a Reims" das Loblied auf die Verständigung der Völker Europas singen lassen. Noch dazu, weil bei dieser Einigkeitsvision ausgerechnet ein "deutscher Major" vorneweg seinen Toast ausbringt, zu jener Melodie, die Haydn einst als Hymne "Gott erhalte Franz, den Kaiser" in Töne setzte und die später zur Nationalhymne der Deutschen wurde. Ganz ähnlich, mit national eingefärbten Melodien, tun das im Finale der Oper auch der Engländer und der Spanier, die Polin und der Russe ... Was für ein Stoff, der geradezu ruft nach einem Zugriff durch zeitgenössische Opernregie! Andererseits, so einfach ist das auch wieder nicht, ist die Beschwörung der Einigkeit der Völker doch eingebettet in die Huldigung des Königs von Frankreich: "Il viaggio a Reims" wurde komponiert aus Anlass der Krönung des französischen Regenten Karl X., was das Libretto auch deutlich benennt. Wie aber geht man um mit so einem längst vom Mantel der Geschichte bedeckten Adressaten, der mittendrin steckt in einer Problematik, die uns Heutigen anhaltend auf den Nägeln brennt?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen