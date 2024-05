"Der Prozess" wird zum Jüngsten Gericht: Premiere am Theater Ulm

Plus Einen Freispruch kann es nicht geben: Franz Kafkas "Der Prozess" wird am Theater Ulm zu einer packenden, bedrängenden Inszenierung - mit einer schweißtreibenden Idee.

Reue darüber, zu wenig Zeit im Büro verbracht zu haben, äußere niemand auf dem Sterbebett, heißt es. Darüber, zu wenig gelebt, geliebt oder gelacht zu haben, schon. Existenzielles thematisiert Regisseur Malte Kreutzfeldt hundert Jahre nach Franz Kafkas Tod mit dessen Romanfragment „Der Prozess“ im Großen Haus des Theaters Ulm auf packende, bedrängende Weise: Hier hat einer seine Chance vertan, hat nicht gelebt, nicht geliebt.

Kafkas „Der Prozess“, geschrieben vor 110 Jahren und nie vollendet, wird und wurde auf Bühnen und in Schulen auf verschiedene Weise interpretiert. Bei Malte Kreutzfeldt ist der Prozess, der dem Bankprokuristen Josef K. wie aus dem nichts und von nicht greifbaren Anklägern gemacht wird (ohne dass er etwas juristisch Böses getan hätte), einer, der dem Jüngsten Gericht ähnelt – oder dem eigenen inneren Gewissen. Ein Entrinnen durch einen vollen Freispruch kann es vor diesem unerreichbaren Obersten Gericht nicht geben – denn irgendwann im Leben wird jeder in irgendeiner Form schuldig, und die anderen beiden Varianten, dem Schuldspruch zu entkommen – die scheinbare Freisprechung oder die Verschleppung des Prozesses – helfen K. nicht aus der Erkenntnis heraus, nie mehr frei zu sein von den quälenden Fragen, die ihn verfolgen.