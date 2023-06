Rammstein

So reagieren Rammstein-Fans auf die Vorwürfe gegen Till Lindemann

Plus Mehrere Frauen werfen Till Lindemann Machtmissbrauch vor. Viele sind empört, viele verteidigen den Sänger aber auch. Doch wie reagieren Menschen, die bisher Fans der Band waren?

Von Bianca Dimarsico Artikel anhören Shape

Katja war vergangenes Jahr noch auf einem Rammstein-Konzert in Prag. Heute kann sich die 23-Jährige das nicht mehr vorstellen. Grund sind die schwerwiegenden Vorwürfe, die aktuell gegen Rammstein-Frontsänger Till Lindemann erhoben werden: Demnach sollen Frauen aus der "Row Zero" – der Bereich direkt vor der Bühne – auf den Konzerten systematisch ausgewählt worden sein, um in den Pausen und nach der Show Backstage Sex mit Lindemann zu haben – ohne, dass die Frauen wussten, worauf sie sich einlassen. Einige Frauen behaupten außerdem, unter Drogen gesetzt worden zu sein, allen voran die Nordirin Shelby Lynne, deren Aussage den Skandal auslöste. Was davon wahr ist und was nicht, lässt sich aktuell nicht beweisen. Klar ist, dass es unter den Beobachtenden zwei Fronten gibt. Die einen zeigen sich solidarisch mit den Betroffenen und stellen die Erfahrungsberichte nicht infrage. Die anderen berufen sich auf die in Deutschland geltende Unschuldsvermutung. Diese besagt, dass jeder und jede unschuldig ist, bis das Gegenteil rechtskräftig bewiesen ist. Doch wie gehen Fans der deutschen Band mit der Debatte um? Glauben sie dem Sänger? Einem Mann, der vielleicht das eigene Idol ist, dessen Musik einen seit Jahren begleitet? Wir haben mit Rammstein-Fans und solchen, die es bis vor kurzem waren, darüber gesprochen.

Da wäre die 23-jährige Katja aus Augsburg, die eigentlich anders heißt. Sie hat vor etwa vier Jahren angefangen, die Musik von Rammstein zu hören. Sie kam über ihren Ex-Freund, einem großen Fan der Band, dazu. "Ich empfand damals einige Texte schon als ziemlich krass. Etwa das Lied 'Puppe', das ist sehr brutal. Die Musikrichtung an sich gefällt mir gut", erzählt die Studentin. 2022 war sie auf einem Konzert von Rammstein in Prag. "Davon, dass Frauen dort für Till ausgesucht werden, habe ich nichts mitbekommen", sagt Katja. Heute hört sie die Musik von Rammstein nicht mehr – zu schwer wiegen für sie die Vorwürfe gegen Lindemann. Er selbst weist über Anwälte die Beschuldigungen als unwahr zurück. Inzwischen ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft gegen den Sänger wegen Tatvorwürfen aus dem Bereich der Sexualdelikte und der Abgabe von Betäubungsmitteln.

