Ammersee-Gymnasium: Millionensanierung steht an

Das Ammersee-Gymnasium in Dießen. Zwölf Jahre nach der Eröffnung stehen weitere Sanierungsmaßnahmen an.

Im Jahr 2006 wurde das Ammersee-Gymnasium eröffnet. Wenige Jahre später wurden die ersten Mängel festgestellt. Jetzt werden sie behoben - für mehr als zwei Millionen Euro.

Von Gerald Modlinger

Nach jahrelangem Rechtsstreit können jetzt die Schäden an der Fassade des Ammersee-Gymnasiums (ASG) in Dießen saniert werden. Den Auftrag hierfür hat der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung vergeben. Und die Sache wird nicht ganz billig: 2,27 Millionen Euro will die beauftragte Firma aus Niederbayern dafür haben.

Die Leidensgeschichte in Sachen ASG-Fassade begann schon wenige Jahre, nachdem 2006 die Schule eröffnet worden war. Die Schule mit der strahlend weißen Fassade zeigte bald hässliche Flächen, Farbe fiel ab, Roststellen traten auf und Algen bildeten sich. Bereits 2011 legte der damalige Dießener CSU-Gemeinderat Dr. Wolfgang Salzmann Fotos von den Metallbauteilen der Flucht- und Wartungsbalkone vor, die diesen Zustand zeigten.

Ein Angebot geht ein und das liegt 20 Prozent über der Kostenschätzung

Die Mängel wurden dann zwar auch vor Ablauf der Gewährleistungsfrist vom Landratsamt reklamiert. Doch nur ein kleiner Teil davon wurde von der ausführenden Firma ausgebessert. Dem Unternehmen warf das Landratsamt vor, die Metallteile nicht ordnungsgemäß beschichtet zu haben. Das erklärte jetzt auch noch einmal der Chef des landkreiseigenen Hochbaus, Christian Kusch, vor dem Kreisausschuss: „Die Verzinkung wurde vor der Herstellung massiv beschädigt, das ist das entscheidende Problem, und dann wurden die Teile einfach beschichtet.“ Jetzt müssten manche Teile neu hergestellt werden, bei anderen Teilen sei eine Neubeschichtung vorgesehen.

Eine Arbeit, um die sich die Firmen nicht unbedingt reißen: Zwar wurden zwölf Leistungsverzeichnisse angefordert, jedoch habe die Ausschreibung nur ein Angebot erbracht. Und das lag mit 2,27 Millionen Euro um mehr als 20 Prozent über der Kostenberechnung. „Das finde ich kritisch“, sagte dazu Renate Standfest (GAL), und fragte, ob es möglich wäre, die Sanierung erneut auszuschreiben. Allein die höheren Kosten seien kein Grund dafür, erwiderte Kusch. Landrat Thomas Eichinger (CSU) sah auch wenig Chancen, bei einer erneuten Ausschreibung zu einem günstigeren Preis zu erhalten. „Wer weiß, ob wir im nächsten Jahr überhaupt noch ein Angebot bekommen.“

Wie viel der Landkreis bezahlen muss, ist offen

Gegen Standfests Stimme wurde der Sanierungsauftrag daraufhin vergeben. Die Arbeiten sollen in wenigen Wochen beginnen. Die jeweils fehlenden Fluchtwegstücke werden durch provisorische Gerüste ersetzt, hieß es im Kreisausschuss.

Angesichts der im Raum stehenden 2,27 Millionen Sanierungskosten kam im Ausschuss auch die Frage auf, wie viel damals das ASG insgesamt gekostet habe. An Gesamtkosten von 21 Millionen Euro erinnerten sich Teilnehmer der Sitzung schließlich. Aber das ist alles lange her: Seither seien die Baupreise um jährlich rund drei Prozent gestiegen, gab Kusch zu bedenken. Grob gerechnet würde heute eine solche Schule wohl über 30 Millionen Euro kosten. Der nunmehr beauftragten Fassadensanierung ging ein jahrelanger Rechtsstreit voraus. 2012 klagte der Landkreis auf Beseitigung der Mängel. Der Schaden für den Bauherrn wurde damals auf 670.000 Euro beziffert.

Der Rechtsstreit zog sich hin

Zunächst gab das Landgericht Augsburg dem Landratsamt recht. Es stellte fest, dass die Beschichtungsarbeiten tatsächlich mangelhaft ausgeführt worden seien. Allerdings legte das Unternehmen gegen das Urteil Berufung ein, wie vor drei Jahren berichtet wurde.

Auf Nachfrage war aus dem Landratsamt zu erfahren, dass mit der Firma ein Vergleich geschlossen wurde. Zu dessen Inhalt wollte sich die Sprecherin der Behörde, Anna Diem, aber nicht äußern, ebenso wenig zu der Frage, ob und in welcher Höhe die Sanierungskosten in Höhe von 2,27 Millionen Euro nun beim Landkreis hängen bleiben.

