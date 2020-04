vor 39 Min.

B17: Sportwagenfahrer rast in Lkw-Heck

Schwerer Unfall auf der B17 in Fahrtrichtung Hurlach: Am Donnerstagnachmittag ist dort der Fahrer eines Sportwagens mit hoher Geschwindigkeit in das Heck eines Lastwagens gekracht.

Wie die Polizei vor Ort mitteilte, war der 27-Jährige aus dem Landkreis Augsburg mit seinem 450 PS-starken Wagen gegen 15.25 Uhr in nördlicher Richtung unterwegs. Im Bereich der Anschlussstelle Hurlach war ein 29 Jahre alter Lkw-Fahrer aus dem Bereich Heilbronn gerade dabei, einen langsamer fahrenden Wagen zu überholen. Laut Polizei erkannte der Sportwagenfahrer die Situation zu spät und konnte aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig abbremsen.

Sein Wagen krachte in das Heck des Lkw. Wie durch ein Wunder blieb der Mann unverletzt. Er wurde aber vorsorglich in eine Klinik gebracht. An seinem Auto entstand Totalschaden. Die B17 war während der Bergungsarbeiten einspurig gesperrt. (wimd/jor)

